Итоги акции «В Новый год – без долгов!» для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс»

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвёл итоги традиционной акции для клиентов – физических лиц «В Новый год – без долгов!».

Победителями стали 60 жителей Саратова, Энгельса и Балакова.



По условиям акции до 31 декабря 2025 года более 21 000 клиентов выполнили два простых условия: полностью погасили задолженность за тепло и горячую воду и внесли рекомендуемый платёж за декабрь. С помощью генератора случайных чисел энергетики определили победителей и начислили им кешбэк. Приятный бонус счастливчики увидят в платёжной

квитанции за февраль 2026 года.



Лицевые счета победителей опубликованы на официальном сайте энергокомпании.

«Большое количество участников из года в год подтверждает высокий интерес наших клиентов к этой акции. Она уже стала доброй традицией, ведь это не просто мероприятие, а прежде всего возможность привести в порядок расчёты и начать новый год без долгов. Мы благодарим всех, кто принял в ней участие», — отмечает директор Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Игорь Лодянов.



Гарантированным бонусом для всех участников, а не только победителей, стало списание пени, при их наличии. Исключение составили только те, которые уже начислены по решению суда.