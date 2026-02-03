Саратовская промышленность демонстрирует устойчивый рост

Ключевые направления промышленности Саратовской области по итогам 2025 года продемонстрировали рост.
В сравнении с аналогичным периодом 2024-го индекс промышленного производства увеличился на 0,9%, об этом свидетельствуют данные статистики, — сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Максимальная положительная динамика отмечена в сфере обрабатывающих производств.
В лидерах:
— производство одежды (+86,6%);
— производство машин и оборудования (45,2%);
— производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (+25,4%);
— производство текстильных изделий (+20,4%);
— производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+18,6%).
Подготовила Ольга Сергеева