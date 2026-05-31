Итоги первого месяца реализации экологического проекта подвели в Саратове

В Саратове подвели промежуточные итоги реализации грантового экологического проекта. За первый месяц работы состоялись десятки мероприятий, участниками которых стали школьники, студенты, представители общественных организаций и активные жители региона.

В рамках проекта проведены экологические уроки, субботники и тематические встречи. Участники обсудили актуальные вопросы охраны природы и предложили собственные инициативы по улучшению экологической ситуации.

По словам организаторов, интерес жителей к проекту подтверждает востребованность экологической повестки и готовность общества участвовать в позитивных изменениях.