Из Саратовской области на российский «Антифейк-чемпионат» поступило 14 заявок

Подведены итоги заявочной кампании спецпроекта по распознаванию фейков.

Всего на конкурс поступило более 1200 заявок из разных регионов. От Саратовской области участие примут 14 человек — школьники, студенты, молодые специалисты и представители digital-сферы, заинтересованные в развитии навыков фактчекинга и выявления фейков.

Все конкурсанты прошли онлайн-этап с образовательной программой и тестированием по проверке информации, анализу медиаматериалов и выявлению ИИ-фейков. По итогам 150 лучших участников пригласят на очный финал 30 мая в кластер «Ломоносов». Организаторы оплатят проезд иногородним.

В финале конкурсантам предстоит решать практические кейсы по противодействию цифровым манипуляциям. Победители и призёры получат ценные призы. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Ольга Сергеева