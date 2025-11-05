К рекламе азартных игр установили новые требования

В первом чтении принят законопроект, устанавливающий новые требования к рекламе азартных игр.

Она должна будет сопровождаться предупреждением о том, что участие в азартных играх не гарантирует выигрыш и может привести к потере денег, нанести вред жизни и здоровью. Кроме того, аналогичные сообщения с информацией о рисках предлагается разместить на сайтах букмекеров и тотализаторов, а также при входе в пункты приема ставок.

Организаторы азартных игр обязаны будут обеспечить доступ пользователям своих сайтов к информации о финансовой грамотности и о других, более эффективных способах сбережения и преумножения средств. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба Госдумы.

Ольга Сергеева