Как Большой Иргиз выглядит из космоса: снимок от саратовского климатолога

Завкафедрой метеорологии СГУ показал извивы, старицы и ключевые точки реки Саратовской области.

Заведующий кафедрой метеорологии СГУ Максим Червяков опубликовал спутниковый снимок Большого Иргиза — одной из главных водных артерий Заволжья. Река длиной 675 км протекает по Самарской и Саратовской областям и впадает в Волгоградское водохранилище. Ученый обратил внимание на удивительные меандры — крутые излучины. Со временем они отрываются от основного русла и превращаются в подковообразные озера-старицы.

На снимке стрелками отмечены такой меандр и старица, а цифрами — вход в Сулакское водохранилище и продолжение Саратовского канала. Картинка наглядно показывает, как река «рисует» ландшафт.

Фото: соцсети

Ольга Андреева