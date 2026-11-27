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Планирование интерьера часто превращается в поиск компромиссов между красотой, удобством и бюджетом. Чтобы облегчить задачу, многие сразу открывают каталог онлайн-гипермаркета НОНТОН – там удобно сравнивать фабричные модели для разных комнат по габаритам и ценам. Но перед заказом важно трезво оценить особенности квартиры и привычки домочадцев.

Замеры и эргономика пространства

Главная ошибка при покупке новой обстановки – ориентация только на картинки в каталоге. В просторном шоуруме трехстворчатый шкаф и угловой диван кажутся компактными, а в стандартной комнате легко съедают все свободное место. Перед покупкой стоит наклеить на пол малярный скотч по контуру будущих предметов, чтобы наглядно проверить ширину проходов.

При расчете габаритов ориентируйтесь на базовые правила удобства:

Оставляйте перед шкафами и комодами минимум 80 см свободного пространства, чтобы дверцы открывались полностью, а ящики не упирались в кровать. Учитывайте длину разложенного дивана. Если модель с механизмом еврокнижка или пантограф планируется для ежедневного сна, между спальным местом и остальной мебелью должен оставаться проход не менее 60 см. Проверяйте ширину дверных проемов – крупногабаритные неразборные каркасы могут не пройти в квартиру.

Материалы и практичность в быту

Внешний вид мебели через пару лет напрямую зависит от того, насколько материалы соответствуют нагрузкам. Для корпусов шкафов, прихожих и модульных кухонь чаще всего используют ЛДСП – это практичный вариант, но важно проверять качество кромки, защищающей торцы от влаги. Фасады из МДФ лучше переносят перепады температур и позволяют выбирать разные фактуры: от матового софт-тача до глянца.

Для мягкой мебели критична износостойкость обивки:

Рогожка и шенилл хорошо держат форму, но легко цепляются за когти домашних животных. Плотный велюр или микровелюр с эффектом «антикоготь» проще чистится от повседневных пятен. Наличие бельевых ящиков и подъемного механизма у кровати помогает разгрузить шкафы, если в квартире мало мест для хранения.

Функциональность вместо импульсивных покупок

Удачная обстановка строится вокруг реальных сценариев жизни. Если за обеденным столом редко собирается больше трех человек, круглая модель диаметром 90 см освободит кухню, а для гостей выручит раскладной механизм. Выбирая письменный стол, заранее прикиньте, сколько техники на нем разместится. Взвешенный подход к размерам, фурнитуре и материалам избавит от лишних трат и сделает дом по-настоящему удобным.

ИП Носевич Сергей Викторович ИНН 291903219863