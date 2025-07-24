Калинин окажет помощь саратовцам в поисках их пропавшего на СВО сына

Депутат Саратовской облдумы (фракция СРЗП), зампред комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин провел очередной личный прием граждан.



В частности, в общественную приёмную парламентария обратились жители Саратовской области, супруги Владимир Сергеевич и Елена Анатольевна. Наши земляки рассказали, что их сын, участник СВО, осенью 2024 года пропал без вести в районе Клещеевки Донецкой Народной Республики.

Боец выполнял специальные задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Калинин направил депутатское обращение в облвоенкомат с просьбой оказать содействие родителям в поиске пропавшего сына, участника СВО.