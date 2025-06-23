Калинин высказался о бесплатном проезде для студентов вузов и колледжей

Фракция партии «Справедливая Россия – За правду» в лице её лидера Сергея Миронова направила на отзыв в Правительство РФ законопроект о предоставлении права бесплатного проезда в общественном транспорте студентам колледжей и вузов.

Политик отметил, что законопроектом предлагается предоставить студентам колледжей и вузов очной формы обучения возможность бесплатно пользоваться всеми видами общественного транспорта в пределах региона, в котором расположено учебное заведение, за исключением такси и маршрутного такси.

Депутат Саратовской облдумы (фракция СРЗП), зампред комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин поддержал Миронова.

«Государство обязано поддерживать студентов, будущих специалистов в различных социально значимых сферах. Установление на федеральном уровне льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте позволит студентам вузов и техникумов сэкономить существенную часть своих стипендий, потратив их на образование и отдых», – отметил региональный парламентарий.