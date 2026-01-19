Канализация топит школу на улице Вишневой в Саратове

В Саратове в районе школы № 76 произошла серьезная авария на канализационной сети.

На улице Вишневой из-за порыва образовались обширные зловонные потоки, которые не только создают антисанитарную обстановку, но и осложняют жизнь местных жителей.

Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили читатели.

По словам очевидцев, ситуация критическая: отвратительное зловоние распространилось по округе, а проезжая часть на проспекте 50 лет Октября, куда стекают воды, превратилась в опасный антисанитарный каток из-за замерзающей жидкости.

Люди вынуждены преодолевать эти места, пачкая обувь в фекалиях.

Горожане в отчаянии обращаются к властям и коммунальным службам с вопросом о том, когда будет устранена эта проблема, и выражают надежду на скорейшее вмешательство специалистов.

Ольга Сергеева

Фото: Новости Саратова