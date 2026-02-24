Кассационный суд в Саратове отказал матери Навального в компенсации морального вреда

Первый кассационный суд в Саратове 24 февраля отклонил жалобу Людмилы Навальной на решения нижестоящих инстанций по иску к ФСИН о компенсации морального вреда в связи со смертью сына.

Ранее суды трех инстанций не нашли доказательств ненадлежащего оказания медпомощи Алексею Навальному в колонии «Полярный волк» (ИК-3 в ЯНАО), где он скончался 16 февраля 2024 года.

Согласно материалам дела, причиной смерти стала совокупность заболеваний: гипертоническая болезнь, диффузный миокардиосклероз, осложнившиеся отеком мозга и легких. Экспертиза не выявила в организме осужденного алкоголя, наркотиков или отравляющих веществ. Следственный комитет ранее отказал в возбуждении уголовного дела, не найдя криминала.

Истица настаивала, что заболевания сына не могли протекать бессимптомно, а значит, медпомощь оказывалась ненадлежаще. Однако суд установил, что жалоб на здоровье от самого Навального не поступало, а его обращения за гимнастическим ковриком и платной стоматологией были рассмотрены. Реанимационные мероприятия, согласно данным следствия, проводились своевременно. Кассация признала предыдущие решения законными. Об этом сообщает «Коммерсантъ — Средняя Волга».

Наталья Мерайеф