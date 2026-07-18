ФНС: Каждый 11-й житель Саратовской области является самозанятым

На 1 июля 2026 года в Саратовской области зарегистрировано 208,6 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход.

Таким образом, каждый 11-й житель региона является самозанятым.

75% из них (158,5 тыс.) оформили статус через приложение «Мой налог».

С момента введения режима выбито 121,7 млн чеков, средняя сумма — 786 рублей. НПД востребован в сферах красоты, ремонта, доставки, IT и образования.

В УФНС отмечают: режим позволяет работать легально, формировать пенсионные права и повышает прозрачность бизнеса. Налог доступен физлицам и ИП без наёмных работников. Квитанция приходит до 12-го числа, оплатить нужно до 28-го. Подробности — на сайте ФНС в разделе «Налог на профессиональный доход».

Ольга Сергеева