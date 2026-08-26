Кинотеатр «Саратов» окончательно вернули в собственность государства

Кинотеатр «Саратов» на проспекте Строителей вернули государству.

Арбитражный суд Поволжского округа поставил точку в многолетнем споре о здании бывшего кинотеатра. Решение вступило в силу — объект снова в госсобственности. Об этом сообщил депутат областной думы Сергей Гладков.

«Это не просто торжество закона, а справедливость и защита прав жителей», — заявил он.

История тянется с 2018 года, когда кинотеатр закрылся. Здание на проспекте Строителей, 32 площадью 1,5 тыс. кв. м и участок под ним (3,5 тыс. кв. м) пустовали.

В июне 2023 года Росимущество подало иск о возврате имущества государству. Весной 2025 года суд первой инстанции удовлетворил требования, но предприниматели обжаловали решение, и апелляция встала на их сторону.

Окончательную точку поставил суд округа, вернув кинотеатр государству.

Ольга Сергеева