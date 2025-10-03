Ко Дню учителя саратовцы закупали подарки на сумму в 3500 рублей

На подарки ко Дню учителя жители Саратовской области в среднем готовы выделить около 3 500 рублей. Об этом сообщают исследователи SuperJob.

По статистике, 55% саратовцев относятся ко Дню учителя положительно. Женщины чаще мужчин признаются в любви к этому празднику.

Саратовские учителя получат в подарок цветы, подарочные сертификаты, сладкие корзины, конверты с деньгами и канцелярию. Также возможными подарками стали косметика и парфюмерия, билеты в театры, книги, техника и электроника для класса.



Алена Орешкина