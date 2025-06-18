Количество крупногабаритных отходов в Саратовской области выросло почти на 20%

За 5 месяцев этого года на мусоросортировочные комплексы Саратовского филиала АО «Ситиматик» в Энгельсском и Балаковском районах поступило более 35,7 тыс. тонн крупногабаритных отходов. Это на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост показателей свидетельствует о том, что мусоровывозящие компании работали все прошедшие месяцы в усиленном режиме, совершая дополнительные рейсы спецтехники для обеспечения своевременного вывоза КГО.

В частности, Энгельсский МСК принял более чем на 14% крупногабаритных отходов в этом году, Балаковский МСК – почти на 36%.

В то же время рост образования КГО в Саратовской области не сопровождается увеличением количества бункеров-накопителей для этого вида отходов. По данным регоператора по обращению с ТКО, 250 тыс. куб. крупногабаритных отходов жителям Саратова и Энгельса некуда складывать. В результате горожане вынуждены оставлять их у контейнерных площадок, захламляя их и прилегающие территории. При этом график вывоза КГО мусоровывозящими компаниями соблюдается.

Саратовский регоператор подчеркивает, что в тарифе на услугу по обращению с ТКО предусмотрены расходы на транспортирование крупногабаритных отходов 1 раз в 7 дней. Дополнительные рейсы, которые вынуждена совершать спецтехника, приводят к сверхнормативным затратам и прямым убыткам, влияющим на оперативность ремонта спецтехники.