Студенткам увеличат пособия по беременности и родам

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект об увеличении размера пособий по беременности и родам женщинам, обучающимся в вузах, организациях дополнительного профобразования и научных организациях.

Инициатива направлена на реализацию поручений президента России.

Документом предлагается повысить эти выплаты до прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, где проживают обучающиеся. Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля. Сейчас такое пособие выплачивается в размере стипендии и не превышает 23 тысяч рублей.

«Важно поддержать будущих мам, молодые семьи с детьми. Повышение уровня их благополучия — одна из ключевых задач. Число семей с детьми, в том числе многодетных, в нашей стране должно расти. От этого зависит сбережение нашего народа — это основа развития государства, сильной России», — говорил ранее председатель ГД Вячеслав Володин.