«Комсомольская правда» вручила главный приз «Ночи музеев-2026» в Саратове

На площадке Исторического парка «Россия — Моя история» в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь музеев» прошёл розыгрыш эксклюзивных призов от редакции «Комсомольской правды в Саратове».

Мероприятие состоялось в Год единства народов России, и редакция впервые присоединилась к акции.

Кульминацией вечера 16 мая для новых подписчиков телеграм-канала «КП» в «MAX» стало вручение сертификата на 10 000 рублей на покупку бытовой техники, а также других полезных сувениров. Участие в розыгрыше приняли более трёхсот гостей «Ночи музеев».

Победительницей лотереи стала Наталья из Саратова. «Было волнительно и очень неожиданно! Я рада! Спасибо большое!» — поделилась эмоциями она.

«Ночь музеев-2026» продолжается. Организаторы призывают следить за обновлениями в канале «КП» в «MAX».

Ольга Сергеева

Фото: Волга-Медиа