Координатор партпроектов обсудила темы патриотического воспитания

Местный координатор партийных проектов «Историческая память» и «Женское движение Единой России», руководитель проекта «Гуманитарная миссия» Светлана Зарьянцева на площадке местного отделения партии «Единая Россия» Заводского района поучаствовала в обсуждении темы патриотического воспитания.

В мероприятии приняли участие исполняющий полномочия Секретаря МО Партии «Единая Россия» Заводского района Вячеслав Доронин, заместитель главы администрации Заводского района по патриотическому воспитанию Даниил Любимцев, председатель Совета ветеранов Заводского района Евгения Балак, исполнительный секретарь МО Партии Оксана Енина, председатель Совета сторонников Заводского района Алексей Рябцов, методист отдела патриотического воспитания ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» Елена Лощилова, руководитель волонтёрского движения «Кто, если не мы!» Татьяна Кузяева, руководитель Заводского отделения МГЕР Анастасия Казакова, а так же представитель от первичного отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Наталия Рузава.

«Рассказала о работе, которую ведут активисты партийных проектов «Историческая память» и «Женское движение Единой России» о мероприятиях, направленных на укрепление связи поколений, о взаимодействии с молодежью и ветеранами Великой Отечественной войны, а также о поддержке участников специальной военной операции.

В рамках круглого стола участники поделились опытом и наметили дальнейшие шаги в этом направлении. Была достигнута договоренность об обмене информацией о патриотических мероприятиях, а также о проведении совместных акций и проектов, направленных на воспитание у молодежи чувства любви к Родине и уважения к исторической памяти.

Хочу напомнить, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине, а также проведение соответствующих мероприятий, равно как сохранение традиционных семейных ценностей предусмотрено народной программой партии «Единая Россия», — рассказала Светлана Зарьянцева.