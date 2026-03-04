Круглогодичную турбазу на Волге под Саратовом продают за 30 миллионов рублей

В Саратовской области, в Марксовском районе, ищет нового владельца действующий туристический объект.

Речь идет о базе отдыха, которая функционирует на протяжении 16 лет и располагается возле села Орловское. Под комплекс отведен земельный участок размером в 5 гектаров.

Инфраструктура объекта включает в себя шесть строений для проживания в холодное время года и два летних домика. Для удобства гостей имеются помещения кухни, предназначенной для использования в теплое время года, отдельный павильон с душевыми кабинами, а также баня. На территории обустроены зоны для приготовления шашлыка с беседками, хозяйственные блоки и парковочное пространство для автотранспорта.

Предприятие выставлено на торги как готовый бизнес: реализуется стопроцентная доля в уставном капитале ООО. Стоимость предложения составляет 30 миллионов рублей.

В качестве причины продажи собственники указывают личные обстоятельства — дефицит свободного времени у совладельцев, который препятствует полноценному развитию и управлению компактным курортом.

Ольга Сергеева