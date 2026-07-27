Курьеры с прегабалином попались полиции во время закладки

Двое молодых людей из Краснодарского края приехали в Энгельс с партией сильнодействующего вещества. 19-летний и 24-летний закладчики успели обустроить три тайника, но четвёртый стал для них роковым.

Патрульные заметили подозрительную активность и задержали обоих на месте преступления. При обыске и из тайников изъяли 150 граммов смеси с прегабалином — противоэпилептическим препаратом, который также используют для снятия боли и тревоги.

Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт крупной партии сильнодействующих веществ. Молодым людям грозит реальный срок.

Ольга Андреева