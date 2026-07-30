Курганная группа в Новобурасском районе полностью исследована учёными

Курганная группа «Марьино-Лашмино-3» больше не числится в перечне объектов культурного наследия.

Памятник, выявленный в 2022 году при разведке на участке под газовую реконструкцию, полностью изучен в ходе спасательных раскопок весной 2026 года. Работы провела экспедиция под руководством Светланы Курочкиной.

Археологи исследовали пять курганов и прилегающие территории общей площадью более 5,8 тыс. кв. м. Среди находок — керамика эпохи поздней бронзы, кремневые отщепы, костяной псалий с орнаментом, останки людей и животных, а также фрагменты деревянных перекрытий, бересты и меловой подсыпки.

Сейчас все артефакты проходят камеральную обработку. Экспертиза подтвердила: курганы изучены полностью, полученные данные исчерпывающие, что и стало основанием для исключения объекта из списка.

Ольга Сергеева