Квиз-игра «Ах, какая женщина» состоялась в саратовской электричке

В пригородном поезде № 6003 Саратов – Тарханы состоялась тематическая квиз-игра «Ах, какая женщина», приуроченная к Международному женскому дню.

Её организовали сотрудники АО «Саратовская ППК» и модельной библиотеки № 9 города Саратова.

В ходе интеллектуального мероприятия пассажиры выполняли различные задания и отвечали на вопросы о знаменитых женщинах, включая исторических личностей и героинь литературных произведений.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения победителей, которые получили дипломы и памятные призы от организаторов.