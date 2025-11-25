Квоты: работа для участников СВО

На сегодняшнем заседании комитета по спорту, туризму и делам молодёжи в Саратовской областной думе был рассмотрен проект закона о внесении изменений в Закон Саратовской области «О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий несовершеннолетних и молодёжи в Саратовской области».

Законопроект направлен на расширение категории квотирования рабочих мест за счёт включения участников специальной военной операции. Он был предложен прокуратурой Саратовской области.

В пояснительной записке особо отмечено, что к дополнительным мерам государственной поддержки относятся меры по содействию занятости граждан — участников СВО, а также лиц, признанных ветеранами боевых действий в соответствии с федеральным законодательством. В качестве примеров приводятся инициативы в других регионах: законы Республики Карелия, Вологодской и Новгородской областей об установлении квот для лиц, завершивших военную службу.

Комитет принял решение направить проект на оценку регулирующего воздействия; при получении положительного заключения он будет вновь рассмотрен профильным комитетом для подготовки к принятию в первом и втором чтениях на сессии Думы.

Подготовила Ольга Сергеева