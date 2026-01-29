Ледяные «Висячие сады» запечатлели жители Красноармейска Саратовской области в январе

В Красноармейске (Саратовская область) зафиксировали уникальное природное явление.

На берегах незамерзающего участка реки Голый Карамыш образовалась ажурная кристаллическая изморозь, похожая на сказочные ледяные скульптуры.

Фотографии этих «ледяных садов» опубликовал в соцсетях очевидец Егор Неробеев. По его словам, изящные ледяные наросты на ветвях напоминают знаменитые Висячие сады Семирамиды.

Уникальное явление возникло из-за интенсивного испарения с открытой водной глади в сильный мороз, когда пар сразу кристаллизуется на холодных поверхностях. Этот процесс схож с формированием редких «ледяных цветов».

По словам автора снимков, точного научного названия для такой причудливой формы кристаллов обнаружить не удалось, что говорит об исключительной редкости этого природного феномена.

Ольга Сергеева