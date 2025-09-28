Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом под Саратовом

В Ивантеевском районе Саратовской области утром 28 сентября произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым поездом.

Как сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги, водитель автомобиля выехал на пути перед приближающимся составом, несмотря на исправно работающую световую и звуковую сигнализацию переезда.

Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, схода вагонов не произошло. Движение пассажирских поездов не нарушено.

Инцидент случился в 7:22 на переезде между станциями Тополёк.