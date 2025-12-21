Лекарства для льготников: саратовские прокуроры завели дело о халатности в минздраве

По ходатайству прокурора области Сергея Филипенко возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального министерства здравоохранения.

Чиновники подозреваются в халатности, которая привела к системным сбоям в обеспечении льготников необходимыми лекарствами.

В результате нарушений, допущенных с 2024 по июль 2025 года, более пяти тысяч жителей области столкнулись с несвоевременным получением рецептурных препаратов. Также следствие выявило серьёзные недостатки в работе специализированной информационной системы «еФарма2Льгота Web».

Поводом для прокурорской проверки и последующего возбуждения уголовного дела стало обращение пожилого жителя области к президенту Владимиру Путину во время «прямой линии». Расследование взято под личный контроль прокурора региона.

Ольга Сергеева