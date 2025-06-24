Летняя подработка подростков в Саратове учтётся в пенсионном стаже

С начала 2025 года 13 тысяч жителей Саратовской области впервые вышли на работу, сообщает региональное отделение Социального фонда России (СФР) 23 июня.

Летняя подработка, включая труд подростков, войдёт в страховой стаж, что позволит накапливать пенсионные коэффициенты.

Для учёта стажа работодатель обязан заключить трудовой договор и оформить трудовую книжку. Проверить данные можно через выписку из электронной трудовой книжки на Госуслугах (с электронной подписью) или заказать бумажную версию в СФР, МФЦ или у работодателя. Для проверки общего стажа и пенсионных коэффициентов нужна выписка из индивидуального лицевого счёта на Госуслугах.

Контакт-центр СФР: 8-800-100-00-01 (бесплатно).

