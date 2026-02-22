Лидер саратовских справедливороссов Вячеслав Калинин посетил бойцов СВО в госпитале

Руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе, президент холдинга «Ветеранские вести» и ветеран боевых действий Вячеслав Калинин навестил бойцов, проходящих лечение и восстановление в одном из военных госпиталей.

Визит состоялся в преддверии Дня защитника Отечества.

В ходе общения с парламентарием военнослужащие, прибывшие из различных регионов страны, поделились историями своей службы. Вячеслав Калинин поздравил защитников с наступающим праздником, отметив их отвагу и верность присяге. В знак признательности он передал бойцам подарки.

«Каждому, кто с честью выполняет свой долг в ходе специальной военной операции, рискуя жизнью ради защиты Родины, выражаю искреннюю признательность. Поздравляю всех причастных с 23 февраля! От всей души желаю стойкости, здоровья и добра, а тем, кто сейчас восстанавливается после ранений, — как можно быстрее встать в строй. Только вместе мы одолеем врага!» — отметил Вячеслав Калинин.

Подготовила Ольга Сергеева