Лишившимся жилья после взрыва на Блинова дадут новые квартиры

Определены объемы материальной помощи жильцам пострадавшего дома на улице Блинова в Саратове.

Средства будут выделены из резервного фонда областного правительства.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, для собственников квартир пострадавшего 5 подъезда прорабатывается механизм обеспечения новым жильем.

— Подобного решения в рамках ЧС ранее у нас в регионе не было, поэтому сейчас наши специалисты готовят необходимую нормативную базу и определяют, каким образом это будет реализовано. В первую очередь ориентируемся на интересы людей, поэтому выберем оптимальный вариант с самыми короткими сроками, — отметил глава региона в своем ТГ-канале.

Принят ряд первоочередных решений:

— до 300 тысяч рублей за порчу и потерю имущества (на основании независимой оценки и заявления собственника);

— до 300 тысяч рублей за повреждение автомобиля (на основании независимой оценки и заявления собственника);

— по 15 тысяч рублей на каждого члена семьи (единовременная выплата в рамках ЧС на приобретение предметов первой необходимости);

— по 1 млн рублей семьям погибших в дополнение к другим мерам поддержки по утрате имущества.

Кроме того, экспертами проводится обследование 4 подъезда. Прорабатываются решения по сохранению квартир с укреплением несущих конструкций и усилением торцевой части здания. Также эксперты оценивают состояние конструкций 2 подъезда соседнего дома № 4, где была повреждена фасадная часть. Все работы будут выполнены за счет средств областного бюджета.

Для граждан открыты пункты временного размещения на базе нескольких гостиничных комплексов города. При необходимости можно обратиться в районную администрацию для размещения в ПВР.