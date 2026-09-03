Луцет стал и.о. министра здравоохранения

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Саратовской области назначен Виталий Луцет. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Роман Бусаргин, сообщили в региональном правительстве.

Луцет приступил к обязанностям сегодня.

Виталий Рувимович Луцет окончил Саратовский государственный медицинский университет в 2005 году. В 2006 году — интернатуру по специальности «Хирургия». Долгое время работал врачом-хирургом в лечебных учреждениях Саратова, Москвы и Московской области.

С 2020 по 2023 годы — заведующий операционным блоком – врач-хирург ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №6 им. академика В.Н. Кошелева».

С октября 2022 по июнь 2023 исполнял обязанности заместителя главного врача по медицинской части этой же больницы.

С ноября 2023 года возглавлял Марксовскую районную больницу.

Прошел аккредитацию по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» в 2023 году, имеет степень бакалавра юриспруденции.

Напомним, что сегодня стало известно об отставке Владимира Дудакова.