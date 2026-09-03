МУП «Энгельс-Водоканал» добавит 19 миллионов на коллектор

Ввод нового коллектора в строй запланирован до декабря текущего года.

По решению Губернатора Романа Бусаргина муниципалитету выделено 19,1 млн рублей из резервного фонда. Для подключения новой ветки предприятие направит еще 19,1 млн рублей в рамках производственной программы. Таким образом, общая стоимость работ на данном этапе составит 38,2 млн рублей.

На сегодняшний день полностью завершены работы по прокладке нового трубопровода общей протяжённостью 446 метров:

342 метра по улице Менделеева;

104 метра по улице Молодёжной.

В ближайшее время начнутся работы по переключению нового участка к существующему трубопроводу.