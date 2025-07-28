Лысогорский район завершает работы по ремонту дорог

В рамках региональной программы по ремонту дорог в сельских населенных пунктах из расчета 3 000 рублей на одного жителя дорожники выполнили 75 % от всех запланированных работ на этот год.

Как сообщает министерство дорожного хозяйства региона, выполнение дорожных работ находится под постоянным контролем губернатора области Романа Бусаргина.

Выезжая в районы, глава региона обращает внимание в первую очередь на дороги и всегда внимательно относится к пожеланиям и предложения жителей о первоочередном ремонте тех или иных участков дорог, — отмечает ведомство.

В Саратовской области четвёртый год подряд действует уникальная региональная программа по ремонту улично-дорожной сети в сельских населённых пунктах. Всего на ремонт дорог в рамках данной программы в 2025 году выделено 1,4 млрд. рублей. Выполнение дорожных работ находится под постоянным контролем губернатора области Романа Бусаргина. В текущем году в границах сельских населённых пунктов предстоит отремонтировать 825 участков. На сегодняшний момент полностью завершены работы на 582 объектах.

Так, в Духовницком районе завершены работы на 11 объектах из 13. А у Лысогорского и Петровского районов для полного выполнения планов текущего года осталось завершить работы только на одном объекте.

В Лысогорском районе в селе Широкий Карамыш в этом году отремонтировали участки дорог сразу на двух улицах- улица Красноармейская (от д. № 46 до д. № 55) и улица Советская (от д. № 12 до д. № 33). На них было выполнено исправление профиля с добавлением щебня и устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. В Лысогорском районе дорожникам остался сделать лишь один объект – в посёлке Парижская коммуна.