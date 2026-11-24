Сегодня, 24 ноября, на волне 90,6 FM вышел новый выпуск программы «Здоровый разговор».

Гостьей студии стала Людмила Михалёва, основательница сети спа-салонов «Прана Тай», построившая бизнес на «самом дефицитном ресурсе современности» — человеческом тепле.

В эфире обсудили, как прикосновение мастера порой спасает от выгорания лучше психолога, как вернуть чувство безопасности, когда мир кажется враждебным, где именно «живёт» тревога и как «голод по прикосновениям» разрушает карьеру и отношения.

Запись выпуска доступна в группе ВК: https://vk.ru/sarcitynews.

Участники выпуска предложили слушателям поделиться эфиром с теми, кто «на грани», отметив, что это «реально спасает от срывов», а лучше — сразу приобрести подарочный сертификат!