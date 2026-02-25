Максим Леонов: Депутаты поддержали благоустройство города и ремонт молодежных клубов

Сегодня на заседании городского Совета депутаты поддержали ряд важных инициатив, направленных на создание комфортных условий на городских пространствах, а также в молодежных клубах.

В текущем году продолжим благоустройство общественных территорий в нашем городе. Ранее с руководителем МКУ «Озеленение» обсуждали, какая техника необходима для качественного ухода за высаженными в прошлом году растениями. Благодаря поддержке депутатского корпуса закупим для выполнения этой задачи четыре единицы специализированной техники.

Финансовая поддержка на проведение ремонта в размере порядка 1,2 млн рублей будет оказана подростково-молодежному клубу «Мечта». При посещении клуба пообщался с ребятами, которые занимаются там по различным направлениям: это и волонтерское движение, есть спортивное направление по развитию большого и настольного тенниса и творческое, где для ребят проводятся мастер-классы и акции. Клуб сегодня объединяет большое количество жителей, считаю важным поддерживать такие объединения.

Старейший подростково-молодежный клуб «Старт» в р.п. Приволжский также активно работает с молодежью. Встречался на месте с руководителем и членами клуба. Для участия в различных программах, в частности, в конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ «Регион для молодых», объединению необходимо оформить пакет документов, включая проектно-сметную документацию, что требует определенных финансовых затрат. Депутаты поддержали нашу инициативу в этом вопросе, муниципалитет со своей стороны поможет в оформлении соответствующей заявки.