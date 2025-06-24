Максим Леонов: Обновили молодежный клуб «Орленок»

Ко Дню города молодежь получит долгожданный подарок — обновленное пространство для творчества и креативных идей – молодежный клуб «Орленок».

Капитальный ремонт помещения и оснащение оборудованием проводится в рамках реализации программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом РФ.

Ремонтные работы на объекте практически завершены, уже завозится мебель и оборудование. Отремонтированное по дизайн-проекту помещение станет площадкой для развития таких направлений, как молодежное медиа пространство «Медиакампус», графического дизайна «Арт-медиа», коворкинг-центра. Здесь же ребята будут проводить проектный офис. Для плодотворной работы созданы все современные условия.