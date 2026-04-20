Малолетнюю съëмщицу квартиры обманули на 20 тысяч

Несовершеннолетняя жительница Саратовской области обратилась в полицию после неудачной попытки снять квартиру.

От 17-летней жительницы Энгельса 17 апреля в полицию поступило заявление. Как оказалась, девушка нашла объявление о съеме жилья в мессенджере. Для оплаты брони она перешла по небезопасной ссылке, ввела персональные данные и лишилась 21 тысячи рублей. В итоге возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция настоятельно рекомендует гражданам использовать только официальные и проверенные платформы.

