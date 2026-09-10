Малый агробизнес может получить грант

Министерство сельского хозяйства Саратовской области открывает прием заявок на получение грантов. Это мера господдержки, которая позволит местным кооперативам укрепить материально-техническую базу, расширить переработку и сбыт продукции, а также повысить конкурентоспособность на агропродовольственном рынке.

Заявочная кампания продлится с 17 сентября 2026 года до 10 октября 2026 года. Отбор проводится в электронном формате — через систему «Электронный бюджет». Найти нужный конкурс можно по шифру 26-009-R0162-1-0140 и наименованию «Отбор на предоставление грантов на развитие сельскохозяйственного потребительского кооператива. Сентябрь 2026».

Уточнить информацию можно по телефону: 8 (8452) 27-25-19