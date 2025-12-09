Мария Усова: День Героев — повод поблагодарить тех, кто служит Отечеству

Герои — среди нас. И сегодня прекрасный повод поблагодарить их за служение Отечеству, преданность Родине, за подвиги, которыми гордится страна.

В годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза были удостоены 292 уроженца Саратовской области. Их имена сегодня носят улицы в Саратове и городах области, в том числе в моём избирательном округе. Рядом с нами на благо страны продолжают работу Герои России и Герои Труда. Мы равняемся на них и ставим в пример подрастающему поколению.

Вместе с коллегами по областной Думе в этом году проводили лекции для школьников в отремонтированных по региональной программе школьных музеях. Рассказывали, в том числе, о Героях, их бессмертных подвигах. Интерес в глазах ребят подчеркивает, что такие встречи нужны для сохранения истории, укрепления патриотического духа нашей молодёжи.

В этот день хочется поблагодарить всех наших Героев, всех участников специальной военно операции и тех, кто в тылу приближает победу. Их подвиги мы пронесём через поколения и на их примерах будем воспитывать детей во славу нашей Родины