Мария Усова: День матери со «Вкусом заботы» отметили в Романовке

Активистки партийного проекта «Женское движение Единой России» собрали мам участников специальной военной операции, жён бойцов, а также волонтеров группы «Мы вместе».

Романовские девушки удивили своими кулинарными талантами и пирогами, украшенными символикой партийного проекта.

Всероссийская акция «Вкус заботы» прошла по всей Саратовской области. Всю предпраздничную неделю девушки пекли пироги, дарили мамам бойцов и передавали домашнюю выпечку в военные госпитали.

На мероприятии в Романовке присутствовал глава района Алексей Щербаков, который отметил, что женщины Романовки восхищают своей стойкостью и самоотверженностью. Они не только плетут всем известные сети для бойцов специальной военной операции, но и продолжают дарить жизнь, рожая детей в эти трудные времена.

Про женский подвиг добавил и отец Павел, настоятель Церкви Рождества Христова, подчеркнув, что именно благодаря женским сердцам, неравнодушному участию и усилиям мы приближаемся к Победе! Священнослужитель подарил волонтерам икону, чтобы в работе девушкам помогала Божья Матерь!

Идейный лидер романовских женщин — Евгения Панфилова — жена участника СВО и однофамилица советского военачальника, генерала-майора Ивана Панфилова. С самого начала специальной военной операции девушка создала чат для организации помощи бойцам и продолжает объединять женщин района, вдохновляя их на добрые дела и поддержку тех, кто сейчас выполняет свой долг.

P.S. Давайте продолжать поддерживать друг друга и делать добрые дела!

С Днём матери!