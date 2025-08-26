Мария Усова: Обсудили работу «Почты России»

На площадке «Почты России» в технопарке «Саратов Диджитал» в рамках выездного заседания комитета облдумы по информационной политике обсудили работу организации.

Оптимистично прозвучала информация о том, что ни одно почтовое отделение в районах области не будет закрыто. Вместе с тем обратила внимание на качество работы с населением и оказание услуг, востребованных в городах и малых населённых пунктах Саратовской области.

По итогу доклада руководителя регионального филиала «Почты России» Ксении Горбуновой отметила, что любую статистику необходимо подвергать анализу. Когда мы слышим, что печатная пресса уходит, организации нельзя снижать значимость работы с персоналом. Когда сотруднику выгоднее отдать посылку, чем газету, это приводит к отсутствию заинтересованности в распространении печатной продукции.

«Почта России» всегда была своеобразным социальным маркетплейсом, но с появлением конкурентной среды её вытесняют с этого рынка. Так может стоит вернуться к истокам?

Предложила руководству организации наладить более качественное взаимодействие с периодическими изданиями, которые остаются одним из важных источников информации для жителей небольших населённых пунктов.