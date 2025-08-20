Мария Усова: «Поддержаны новые меры поддержки семей участников СВО»

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Женское Движение Единой России» Мария Усова прокомментировала решения, принятые на внеочередном заседании регионального парламента.

Были поддержаны новые меры поддержки семей участников специальной военной операции. Они касаются расчета площади предоставляемых квартир для отдельных льготных категорий. Кроме того, за многодетными семьями, где один из родителей является участником СВО, сохранится право на получение жилья или социальных выплат, пока старший из детей не достигнет 23 лет.

«Неоднократно подчёркивала, что семьи защитников Отечества должны получать максимальную поддержку. На это, в том числе, и направлена наша работа по совершенствованию законодательства», — заявила Мария Усова.

Также единогласно были приняты поправки в бюджет области. Они предусматривают продолжение ремонта дворов школ и детских садов в Саратове и семи районах области, увеличение ассигнований на лекарственное обеспечение, модернизацию коммунальной инфраструктуры и укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений.