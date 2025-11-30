Мария Усова рассказала о патриотической инициативе матерей из Романовского района

Региональный координатор Женского Движения «Единой России», гендиректор холдинга «Волга-Медиа» и депутат Саратовской областной Думы Мария Усова привлекла внимание к важной гражданской инициативе.

В своем обращении в ТГ-канале «Колонка издателя У.М.» она отметила, что уже почти четыре года женщины из Романовского района демонстрируют пример настоящего патриотизма и самоотверженности.

Активистки помогают российским военнослужащим в зоне СВО, занимаясь изготовлением маскировочных сетей и вязанием теплых носков. Кроме того, добровольцы готовят для бойцов сублимированные супы, выпекают пироги и собирают полезные травяные чаи.

Усова подчеркнула, что для этих матерей наступил особенный день, который символично объединяет в себе два праздника. Они отмечают не только традиционный женский праздник, но и лично значимый для каждой из них – День Матери.

Ольга Сергеева