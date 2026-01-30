Мария Усова: Ремонт учреждений образования региона продолжится

Как депутат и как мама позитивно оцениваю те изменения, которых удалось достичь в последние годы в сфере образования. Всё больше школ становятся современными, безопасными и комфортными для детей.

Программа «Единой России» по капремонту школ была инициирована Президентом Владимиром Путиным на Съезде партии в 2021 году. Она реализуется совместно с Минпросвещения. За это время по всей стране удалось построить 1714 новых школ в общей сложности на миллион мест.

Капитально отремонтировано свыше 6,5 тысяч школ. Большая часть из них, приведённых в порядок за счёт федерального софинансирования, расположена в сельской местности и в малых городах. Работы в каждом образовательном учреждении на всех этапах контролировали депутаты, родители и педагоги.

Несколько примеров из моего избирательного округа.

Одной из первых в программу попала школа № 7 в Балашове. Там заменили инженерные коммуникации, окна, отремонтировали кровлю, фасад и внутренние помещения.

Годом позже после капремонта открылась школа имени Семёна Иванова в Турках. Здесь также был отремонтирован фасад, усилены проёмы, заменены все коммуникации.

В Калининске капитально отремонтирована школа № 2 имени С.И. Подгайнова – самое большое по количеству учеников образовательное учреждение в районе, которое посещают около тысячи школьников. Теперь учёба здесь проходит в одну смену, имеются лицензированные медицинские и процедурные кабинеты, обновлён школьный музей.

Ремонт учреждений образования продолжится в 2026 году. На заседании федерального штаба «Единой России» и Минпросвещения по ремонту и строительству учреждений образования секретарь Генсовета партии Владимир Якушев сообщил, что средства на эти цели в размере 2-х миллиардов рублей уже заложены в федеральном бюджете.