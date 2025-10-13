Мария Усова: «Женское движение ЕР» стало символом взаимопомощи

Третий форум «Женского движения ЕР» получил громкое название ПРИБЛИЖАЯ БУДУЩЕЕ!

Сегодня, 13 октября, в ЦИК партии #ЕдинаяРоссия в рамках двухдневного мероприятия прошли — стратегическая сессия и работа пяти площадок — основных проектов «Женского движения»!

Весь текущий год мы работали в рамках стратегии, принятой на форуме год назад. Понимая это, мы с особенной ответственностью ставим правильные и достижимые цели на следующий 2026 год!

«Женское движение Единой России» стало символом взаимопомощи, поддержки и солидарности среди женщин!

И главное свидетельство этому — движение растет и стены ЦИКа уже не вмешают всех делегатов из регионов!

О том, на каких площадках трудились девушки — подруги из Саратовской области, расскажу позже.