«Марксовский стрелок» Акопян опять устроил агрессивный скандал в суде

В Октябрьском районном суде Саратова состоялось заседание по новому уголовному делу в отношении Рубика Акопяна, ранее осужденного на 24 года колонии строгого режима.

На этот раз его обвиняют в оскорблении участников судебного процесса (ч. 1 ст. 297 УК РФ).

Как сообщает издание Saratovnews, в ходе процесса Акопян вновь устроил скандал, отказавшись отвечать на стандартные вопросы суда. На вопрос о месте регистрации он заявил: «Мой дом — это моя страна. Это Советский Союз, улица Свободы», а также выразил недоверие судебному составу.

Также осужденный попытался отказаться от государственного защитника, однако суд лишь частично удовлетворил его ходатайство. Это решение вызвало новую вспышку агрессии у Акопяна, который заявил о нежелании присутствовать на процессе. В результате заседание было перенесено.

Ольга Сергеева