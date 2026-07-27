Мастер Кузнецов восхитил саратовцев «живыми» металлическими зверями

В Саратове ожили металлические скульптуры животных.

В отделе искусств Центральной городской библиотеки открылась обновлённая выставка мастера художественной ковки Дениса Кузнецова. Главный экспонат — царственный лев, а компанию ему составили скорпионы и лягушка.

Посетители не перестают удивляться материалам: болты, гайки, вилки, ложки, велосипедные цепи, мебельные петли и даже свечи зажигания превращаются в узнаваемых зверей. «Живые, с характером — браво мастеру!» — делятся эмоциями горожане.

Кузнецов занимается ковкой 9 лет, в его копилке — знаки зодиака, роботы, киногерои, победы в конкурсах «Ремесленник года» и «Туристический сувенир». Среди хитов — 30-килограммовая «Стерлядь техно-арт» длиной полтора метра и легендарная «рука Терминатора».

Следить за творчеством можно в группе «Сувениры Железный дровосек» ВКонтакте. Выставка работает в часы отдела искусств.

Ольга Сергеева