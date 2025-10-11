Матч Лиги PARI «Сокол» — «Уфа» может быть отложен на час

Начало футбольного матча между саратовским «Соколом» и «Уфой» может быть перенесено.

Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, команда задержалась с прибытием в Саратов из-за закрытия местного аэропорта, в результате чего им пришлось совершить ночную посадку в Самаре.

Изначально встреча 14-го тура Лиги PARI должна была начаться в 15:00 по местному времени. Гости просят перенести старт поединка как минимум на час. Окончательное решение о времени начала матча пока не принято. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Напомним, в текущем турнирном положении «Сокол» с 9 очками занимает 16-ю позицию, тогда как «Уфа» с 12 очками располагается на 14-м месте в таблице Первой лиги.

Ольга Сергеева