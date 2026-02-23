Медаль со словами благодарности: в ЛДПР чествовали матерей, воспитавших героев

В День защитника Отечества в областном центре прошёл митинг ЛДПР, главными героинями которого стали женщины, воспитавшие достойных защитников Родины.

Около ста человек — ветераны, военнослужащие, жители города — собрались, чтобы отпраздновать 23 февраля и поддержать тех, кто редко попадает в объективы камер, — матерей солдат и офицеров.

В центре внимания оказались Ирина Дубинина и Анна Гасанова. Им вручили медали «Мать солдата», учреждённые ЛДПР в конце прошлого года по инициативе лидера партии Леонида Слуцкого.

Эта награда появилась для того, чтобы выразить благодарность женщинам, воспитавшим участников СВО, ветеранов боевых действий и других граждан, проявивших мужество при защите Отечества. В ноябре 2025 года в Москве её первыми получили пять матерей, потерявших сыновей в зоне спецоперации. Тогда Леонид Слуцкий назвал медаль «знаком признания и обещанием помнить». Теперь награду вручают в регионах.

«Когда держишь эту медаль в руках, понимаешь, насколько ёмкими могут быть несколько слов, — сказал координатор саратовского реготделения ЛДПР Дмитрий Пьяных. — На обратной стороне выгравировано: «Спасибо, что воспитали настоящего героя!». Мы действительно благодарны каждой матери, которая вырастила сына, способного встать на защиту страны. Это труд, о котором не говорят в новостях, но без него не было бы побед».

Сам знак выполнен в виде восьмиконечной звезды с изображением женщины и солдата в каске. Авторы идеи закладывали в него простой смысл: те, кто ждут дома, и те, кто на передовой, всегда рядом.

После церемонии награждения к собравшимся обратились депутаты областной и городской дум. Разговор получился приземлённым — о вещах, которые волнуют людей каждый день. О росте коммунальных платежей, о проблемах с транспортной доступностью в сёлах, о необходимости сохранять историческое наследие городов. Депутаты напомнили: забота о людях не заканчивается в праздник, она должна быть системной и постоянной.

Завершился митинг пополнением партийных рядов. Несколько саратовцев, пришедших на мероприятие, решили вступить в ЛДПР, чтобы участвовать в работе, направленной на поддержку армии и семей военнослужащих.