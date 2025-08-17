Мэрия Саратова: расселение аварийного жилья пройдет в четыре этапа

В мэрии Саратова дали разъяснения по поводу дальнейшего расселения аварийного жилья.

Как сообщили в городской администрации, действующая программа по переселению из домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года, рассчитана на период с 2022 по 2026 годы. Ее реализация проходит в четыре этапа.

«Если будет принято решение о разработке новой программы по расселению ветхого жилья, муниципалитет готов принять в ней участие», — отметили в мэрии.

Таким образом, пока продолжается выполнение текущего плана, а вопрос о возможном продлении программы остается на рассмотрении.