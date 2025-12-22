Мэрия Саратова снова попытается вернуть в собственность здание планетария на Чернышевского

Администрация Саратова намерена предпринять новые шаги по возвращению в муниципальную собственность здания планетария на улице Чернышевского.

Об этом на заседании в областной думе заявил председатель городского комитета по управлению имуществом Александр Серебряков.

Ранее суд уже отклонил иск города о возврате объекта, который, как сообщалось, оказался во владении структур, связанных с предпринимателем Александром Росличенко. Теперь в решении вопроса чиновникам планируют оказать содействие прокуратура и Росимущество.

Также Серебряков анонсировал начало работы по возвращению Дворца культуры «Рубин». По данным депутатов, это здание могло быть незаконно приватизировано структурами, аффилированными бывшему губернатору Дмитрию Аяцкову.

Ольга Сергеева